Помогите сделать кроссворды по обж 30 вопросов

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Помогите сделать кроссворды по обж 30 вопросов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На что имеет право ребенок ответ на учёбу Что такое Личность ответ это совокупносьть Что такое потребность ответ потребность Это то без чего не может обойтись человек Что такое потребности ответ это получения знаний
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