Помогите написать, пожалуйста: Характеристика Керибеевича и Калашникова во время кулачного боя

Литература
Помогите написать, пожалуйста: Характеристика Керибеевича и Калашникова во время кулачного боя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Калашников во время кулачного боя защищал достоинство своей семьи. Кирибеевич лишь хотел завоевать сердце Алены Дмитриевны. В этом бою Калашников проевляет свою храбрость, силу защищая свою семью.
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