Помогите написать, пожалуйста: Характеристика Керибеевича и Калашникова во время кулачного боя
Литература
Помогите написать, пожалуйста: Характеристика Керибеевича и Калашникова во время кулачного боя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Калашников во время кулачного боя защищал достоинство своей семьи. Кирибеевич лишь хотел завоевать сердце Алены Дмитриевны. В этом бою Калашников проевляет свою храбрость, силу защищая свою семью.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Объсните такое изречение :"Дождь -это воздух с промежутками воды , тропический дож??ь - это вода с промежутками воздуха