Срочно в равнобедренном треугольнике :1)боковая сторона-8см,основание-10см
Алгебра
Срочно в равнобедренном треугольнике :1)боковая сторона-8см,основание-10см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку в равнобедренном ∆ 2 стороны равны 2 боковая =8см
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