Помогите пожалуйста с домашкой умрляю!!!! надо эти примеры решить 1) 5,31+(-9,65)+(4,35)+(+2,69)

Математика
Помогите пожалуйста с домашкой умрляю!!!! надо эти примеры решить 1) 5,31+(-9,65)+(4,35)+(+2,69)
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2.7 будет вот так вот так вот так
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