Чему равно а? (a²-16)x=a+4 a≠4 a≠-4 a=4 a=-4
Алгебра
Чему равно а? (a²-16)x=a+4 a≠4 a≠-4 a=4 a=-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=(a+4)/(a-4)(a+4); x=1/a-4; а - любое число кроме 4; a не равно 4
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