Какую пользу приносят деревьям поползни?
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Какую пользу приносят деревьям поползни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поползни приносят огромную пользу лесным массивам, уничтожая насекомых живущих на деревьях, в том числе под корой. Подобно дятлу, благодаря мощному клюву, поползень может добывать жучков из под коры и из деревины.
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