Ответьте на вопросы по Гринёву из Капитанской дочки 1. Определение места героя среди других персонажей. 2. Степень участия и его роль в конфликте. 3. Анализ имени. 4. Портрет. Внешний облик, как он дан автором и в восприяти...
Литература
Ответьте на вопросы по Гринёву из Капитанской дочки 1. Определение места героя среди других персонажей. 2. Степень участия и его роль в конфликте. 3. Анализ имени. 4. Портрет. Внешний облик, как он дан автором и в восприятии других персонажей. Речевая характеристика. 6. Описание предметов быта, жилища, одежды, условий жизни как средство самовыражения героя. 7. Семья, полученное воспитание, история жизни. Род занятий. 8. Черты характера. Эволюция личности в процессе развития сюжета. 9. Поступки и мотивы поведения, в которых герой проявляет себя Наиболее ярко. 10. Прямая авторская характеристика. Отношение к герою других Персонажей произведения. 11. Сопоставление с другими персонажами или литературным героем другого автора. 12. Оценка литературного персонажа его современниками. 13. Герой как порождение своей эпохи и выразитель определенного мировоззрения определение типического и индивидуального в литературном герое. 14. Ваше личное отношение к nерсонажу и такому типу людей в жизни.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ на 7 вопрос. Родители Гринева были очень честными людьми. Родители гринева воспитывали его так что он даже не смог представить что такое преданность.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Жители планеты Бета отправили на Землю сообщение 800 символов. Определите информационный объём этого сообщения в байтах, если алфавит на этой плане...
Литература
Музыка
Русский язык