Ответьте на вопросы по Гринёву из Капитанской дочки 1. Определение места героя среди других персонажей. 2. Степень участия и его роль в конфликте. 3. Анализ имени. 4. Портрет. Внешний облик, как он дан автором и в восприяти...

Литература

Ответьте на вопросы по Гринёву из Капитанской дочки 1. Определение места героя среди других персонажей. 2. Степень участия и его роль в конфликте. 3. Анализ имени. 4. Портрет. Внешний облик, как он дан автором и в восприятии других персонажей. Речевая характеристика. 6. Описание предметов быта, жилища, одежды, условий жизни как средство самовыражения героя. 7. Семья, полученное воспитание, история жизни. Род занятий. 8. Черты характера. Эволюция личности в процессе развития сюжета. 9. Поступки и мотивы поведения, в которых герой проявляет себя Наиболее ярко. 10. Прямая авторская характеристика. Отношение к герою других Персонажей произведения. 11. Сопоставление с другими персонажами или литературным героем другого автора. 12. Оценка литературного персонажа его современниками. 13. Герой как порождение своей эпохи и выразитель определенного мировоззрения определение типического и индивидуального в литературном герое. 14. Ваше личное отношение к nерсонажу и такому типу людей в жизни.

Автор: Гость