Жители планеты Бета отправили на Землю сообщение 800 символов. Определите информационный объём этого сообщения в байтах, если алфавит на этой планете содержит 16 символов

Информатика

Жители планеты Бета отправили на Землю сообщение 800 символов. Определите информационный объём этого сообщения в байтах, если алфавит на этой планете содержит 16 символов

Автор: Гость