Жители планеты Бета отправили на Землю сообщение 800 символов. Определите информационный объём этого сообщения в байтах, если алфавит на этой планете содержит 16 символов

Информатика
Жители планеты Бета отправили на Землю сообщение 800 символов. Определите информационный объём этого сообщения в байтах, если алфавит на этой планете содержит 16 символов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На один символ приходится 16 бит, значит: 800*16=12800 бит
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