3. Укажите верное толкование слова фауна. А. Животный мир Б. Памятный подарок В. ??астительный мир Г. Сильная снежная вьюга 4. Найдите слово, в котором на месте пропуска пишется СН. А. преле...ый Б. чуде...ый В. изве......

Русский язык

3. Укажите верное толкование слова фауна. А. Животный мир Б. Памятный подарок В. ??астительный мир Г. Сильная снежная вьюга 4. Найдите слово, в котором на месте пропуска пишется СН. А. преле...ый Б. чуде...ый В. изве...ый Г. грус...ый 5. Укажите слово, в котором буква Я обозначает один звук. А. поляна Б. объявление В. яблоня Г. акация

Автор: Гость