3. Укажите верное толкование слова фауна. А. Животный мир Б. Памятный подарок В. ??астительный мир Г. Сильная снежная вьюга 4. Найдите слово, в котором на месте пропуска пишется СН. А. преле...ый Б. чуде...ый В. изве......
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3. Укажите верное толкование слова фауна. А. Животный мир Б. Памятный подарок В. ??астительный мир Г. Сильная снежная вьюга 4. Найдите слово, в котором на месте пропуска пишется СН. А. преле...ый Б. чуде...ый В. изве...ый Г. грус...ый 5. Укажите слово, в котором буква Я обозначает один звук. А. поляна Б. объявление В. яблоня Г. акация
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 - неуверенный ответ, но наверное " А" 4 - В 5 - В " наверно"
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