А) Сумма всех сторон прямоугольника равна 20 см его длина на 2 см больше ширины найд??те стороны прямоугольника б) Периметр прямоугольника равен 24 см его длина на 4 см больше ширины найдите площадь прямоугольника
Математика
А) Сумма всех сторон прямоугольника равна 20 см его длина на 2 см больше ширины найд??те стороны прямоугольника б) Периметр прямоугольника равен 24 см его длина на 4 см больше ширины найдите площадь прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) х+(х+2)=20 2х+2=20 2х=18 х=18/2 х=9 9/2=4,5(ширина) 20-9=11 11/2=5,5(длина)
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