А) Сумма всех сторон прямоугольника равна 20 см его длина на 2 см больше ширины найд??те стороны прямоугольника б) Периметр прямоугольника равен 24 см его длина на 4 см больше ширины найдите площадь прямоугольника

Математика

А) Сумма всех сторон прямоугольника равна 20 см его длина на 2 см больше ширины найд??те стороны прямоугольника б) Периметр прямоугольника равен 24 см его длина на 4 см больше ширины найдите площадь прямоугольника

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