Ребят пожалуста сочените текст на тему внешность человека буду благодарен кажому ответу!!!
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Ребят пожалуста сочените текст на тему внешность человека буду благодарен кажому ответу!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну хорошо. Внешность человека индивидуальна. Внешность наделяется от родителей, то есть по наследству. По внешности определяется настроение человека, душевную боль. Ведь с помощью мимики мы определяем, что хочет передать нам то или иное лицо. Даже если человек немой, то мы смотрим на его глаза. Глаза передают эмоции , окраску жизни...
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