Укажи строку в котором вес слова с безударные гласным звуком проверяемым ударени??м .а)мороз , пенал , работа , ученик , б)медведь , заяц , месяц , капуста . в)гора , зима , стекло глаза . г)воробей , ворона , город , огурец

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Укажи строку в котором вес слова с безударные гласным звуком проверяемым ударени??м .а)мороз , пенал , работа , ученик , б)медведь , заяц , месяц , капуста . в)гора , зима , стекло глаза . г)воробей , ворона , город , огурец
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) гора, зима, стекло, глаза.
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