Найти длину окружности описанной вокруг правильного шестиугольника наибольшая диагональ которого равна 14 см

Математика
Найти длину окружности описанной вокруг правильного шестиугольника наибольшая диагональ которого равна 14 см
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