Объсните такое изречение :"Дождь -это воздух с промежутками воды , тропический дож??ь - это вода с промежутками воздуха
Математика
Объсните такое изречение :"Дождь -это воздух с промежутками воды , тропический дож??ь - это вода с промежутками воздуха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тропический дождь, это даже не дождь. Это страшный, непрекращающийся ливень, поток воды. Мало того, он очень продолжительный...
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