Обж практикум параграф 3.1 Внимательно изучите рекомендации приведенные в параграфе,на случай перелета(переезда в другой регион страны.Наметьте для своего путешествия предполагаемый регион(страну)Выясните какие там климатическ...

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Обж практикум параграф 3.1 Внимательно изучите рекомендации приведенные в параграфе,на случай перелета(переезда в другой регион страны.Наметьте для своего путешествия предполагаемый регион(страну)Выясните какие там климатические условия. Помогите плиз!

Автор: Гость