Обж практикум параграф 3.1 Внимательно изучите рекомендации приведенные в параграфе,на случай перелета(переезда в другой регион страны.Наметьте для своего путешествия предполагаемый регион(страну)Выясните какие там климатическ...

Другие предметы
Обж практикум параграф 3.1 Внимательно изучите рекомендации приведенные в параграфе,на случай перелета(переезда в другой регион страны.Наметьте для своего путешествия предполагаемый регион(страну)Выясните какие там климатические условия. Помогите плиз!
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Гость:
Мой тебе совет посмотри в интернете тут долго ждать и класс напиши!
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