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Как решить 12 ÷ 2, 8.
Математика
Как решить 12 ÷ 2, 8.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 x 6=12 12÷2=6 вот и ответ
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