ДЛЯ Мене осінь це красива пора року. Осіню опадає жовте листя . Але бувай в осені і ??вої мінуси .По- перше це дощі. По-друге це холод .По -третє це те що осіню дуже довго йдуть чарівні осіні дні. Але є й в осені і великий- пл...

Українська мова

ДЛЯ Мене осінь це красива пора року. Осіню опадає жовте листя . Але бувай в осені і ??вої мінуси .По- перше це дощі. По-друге це холод .По -третє це те що осіню дуже довго йдуть чарівні осіні дні. Але є й в осені і великий- плюс.По-перше шо я вже сказав(ла) це красота,чарівність.Для мене осінь це нагарніша пора року.

Автор: Гость