ДЛЯ Мене осінь це красива пора року. Осіню опадає жовте листя . Але бувай в осені і ??вої мінуси .По- перше це дощі. По-друге це холод .По -третє це те що осіню дуже довго йдуть чарівні осіні дні. Але є й в осені і великий- пл...
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ДЛЯ Мене осінь це красива пора року. Осіню опадає жовте листя . Але бувай в осені і ??вої мінуси .По- перше це дощі. По-друге це холод .По -третє це те що осіню дуже довго йдуть чарівні осіні дні. Але є й в осені і великий- плюс.По-перше шо я вже сказав(ла) це красота,чарівність.Для мене осінь це нагарніша пора року.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ось декілька речень:Все навколо вбралося у вогнену сукню,проте де-не-де ще лишилися зеленуваті деревця. Небо похмуре,а сонце світить,та не гріє.
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