Найти частное : а)5,87 : 2 ,б)10,63 : 2 ,в)3,42 : 4 ,г)10,4 : 5 ,д)13,8 : 15,е)24,4 : 8,ж)14,7 : 12,з) 44,5 :4
Математика
Найти частное : а)5,87 : 2 ,б)10,63 : 2 ,в)3,42 : 4 ,г)10,4 : 5 ,д)13,8 : 15,е)24,4 : 8,ж)14,7 : 12,з) 44,5 :4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,87:2=2,935 10,63:2=5,315 3,42:4=0,855 10,4:5=2,08 13,8:15=0,92 24,4:8=3,05 14,7:12=1,225 44,5:4=11,125
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