Известно что A + B равно 20 Чему равно выражение :(а +15 )+ В

Математика
Известно что A + B равно 20 Чему равно выражение :(а +15 )+ В
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно сделать (1+15)+4; (2+15)+3; (3+15)+2; (4+15)+1
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