Помогите пожалуйста.Составьте предложения со следующими словами которые ниже.В скобках дан перевод слов. 1 Without(без) 2 Quiet(тихий) 3 Insure(страховать) 4 World(мир) 5 Obedient(послушный) 6 Insurance(страхование) 7 Be...

Английский язык
Помогите пожалуйста.Составьте предложения со следующими словами которые ниже.В скобках дан перевод слов. 1 Without(без) 2 Quiet(тихий) 3 Insure(страховать) 4 World(мир) 5 Obedient(послушный) 6 Insurance(страхование) 7 Believe(верить) 8 Obey(слушаться) 9 Separate(verb)- 10 Glory(слава) 11 Behave(вести себя) 12 Quite(почти) 13 Separate(adjective)- 14 Behaviour(поведение) 15 Postage(почтовый)
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Гость:
It goes without saying that I love you. Нечего и говорить, я тебя люблю.
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