Помогите с физикой :) Продолжите... Чем больше t (время ) , за которое изменяется V (??корость) , тем меньше а (ускорение ) тела. А чем а (ускорение) меньше , тем F (сила) ....
Физика
Помогите с физикой :) Продолжите... Чем больше t (время ) , за которое изменяется V (??корость) , тем меньше а (ускорение ) тела. А чем а (ускорение) меньше , тем F (сила) ....
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