Помогите с физикой :) Продолжите... Чем больше t (время ) , за которое изменяется V (??корость) , тем меньше а (ускорение ) тела. А чем а (ускорение) меньше , тем F (сила) ....

Физика

Помогите с физикой :) Продолжите... Чем больше t (время ) , за которое изменяется V (??корость) , тем меньше а (ускорение ) тела. А чем а (ускорение) меньше , тем F (сила) ....

Автор: Гость