Найти число если одна четвертая его равно 3,9,12,20

Математика
Найти число если одна четвертая его равно 3,9,12,20
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12,36,48,80 просто надо было на 4 все умножить,это готовые числа
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