В столовой на горячее можно заказать щуку, грибы и баранину, на гарнир – картофель и рис, а из напитков – чай и кофе. Сколько различных вариантов обедов можно составить из указанных блюд?

Математика
В столовой на горячее можно заказать щуку, грибы и баранину, на гарнир – картофель и рис, а из напитков – чай и кофе. Сколько различных вариантов обедов можно составить из указанных блюд?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 блюдо, так как можно использовать теорию графов в решении этой задачи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Правильно раскрыть скобки, т.е. по схеме "are/am/is (глагол) + ing"
Ответить
Математика
(3a-2c)(3a+2c) помогите решить
Ответить
Алгебра
Разложите многочлен на множители- 1. 0,04a^2 - 0,25b4= 2. 3x^2 - 18x + 27= 3. 4ac^3 - 32a^4= СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Ответить
Литература
В чем смысл названия повести чучело
Ответить
Физика
На малый поршень гидравлической машины производят давление 600кПа. с какой силой д??вит больший поршень если его площадь 1000см^2?
Ответить