В чем смысл названия повести чучело
Литература
В чем смысл названия повести чучело
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чучело- повесть о подростаках ранимости детской души. Грустный, лирический и жестокий рассказ о доброй , искренней девочке, которую в классе прозвали Чучелом. Смысл -взаимоотношения между детьми и учителями, детьми и родителями.
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