Разложите многочлен на множители- 1. 0,04a^2 - 0,25b4= 2. 3x^2 - 18x + 27= 3. 4ac^3 - 32a^4= СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Алгебра
Разложите многочлен на множители- 1. 0,04a^2 - 0,25b4= 2. 3x^2 - 18x + 27= 3. 4ac^3 - 32a^4= СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ( 0,2a - 0,5b^2)(0,2a + 0,5b^2) 2) 3( x^2 - 6x +9) = 3( x - 3)^2 = 3( x - 3)(x - 3) 3) 4a ( c^3 - 8 a^3) = 4a( c - 2a)(c^2 + 2ac + 4a^2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Физика
На малый поршень гидравлической машины производят давление 600кПа. с какой силой д??вит больший поршень если его площадь 1000см^2?
Математика
Русский язык
Употребите глаголы в настоящем времени. 1).1. Я(звонить)брату. 2.Али (изучать)русский язык. 3.Я(решать)задачу. 4.Он уже немного (говорить)...
Русский язык