Решите 7,900 разделить 316 столбиком. Это дроби. Я не понимаю, с калькулятором деля числа по отдельности получается 0,028, а если делить полностью то 0,025.Срочно!

Математика

Решите 7,900 разделить 316 столбиком. Это дроби. Я не понимаю, с калькулятором деля числа по отдельности получается 0,028, а если делить полностью то 0,025.Срочно!

Автор: Гость