Решите 7,900 разделить 316 столбиком. Это дроби. Я не понимаю, с калькулятором деля числа по отдельности получается 0,028, а если делить полностью то 0,025.Срочно!
Математика
Решите 7,900 разделить 316 столбиком. Это дроби. Я не понимаю, с калькулятором деля числа по отдельности получается 0,028, а если делить полностью то 0,025.Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну я знаю ответ но не столбиком прошу отметь лучшим ответом равно 2840
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Литература