Помогите!Срочно! самый высокий бал вам,спасибо! Дано: △ACB ∠BCD в 2 раза gt; ∠В, ∠А=70° Найти:∠В,∠ACB
Геометрия
Помогите!Срочно! самый высокий бал вам,спасибо! Дано: △ACB ∠BCD в 2 раза gt; ∠В, ∠А=70° Найти:∠В,∠ACB
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