Найти грамматическую основу. 1) Неодолимо притягивает она людей - полмира у него ?? товарищах. 2) Острый на язык, он щадит в людях главное - их достоинство, и они легко спускают ему то, что не простили бы другим.

Русский язык
Найти грамматическую основу. 1) Неодолимо притягивает она людей - полмира у него ?? товарищах. 2) Острый на язык, он щадит в людях главное - их достоинство, и они легко спускают ему то, что не простили бы другим.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Она-полежащее,притягивает-сказуемое. 2)он-подлежащее и щадит-сказуемое,они-подлежащее,спускают-сказуемое,не простили бы-сказуемое
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