Найти грамматическую основу. 1) Неодолимо притягивает она людей - полмира у него ?? товарищах. 2) Острый на язык, он щадит в людях главное - их достоинство, и они легко спускают ему то, что не простили бы другим.

Русский язык

Найти грамматическую основу. 1) Неодолимо притягивает она людей - полмира у него ?? товарищах. 2) Острый на язык, он щадит в людях главное - их достоинство, и они легко спускают ему то, что не простили бы другим.

Автор: Гость