Разделить слова для переноса ,майка,чайка,долька,олень

Русский язык
Разделить слова для переноса ,майка,чайка,долька,олень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Май-ка, чай-ка, доль-ка, олень (нельзя отрывать одну букву, поэтому либо переносим всё слово, либо оставляем всё).
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