X в квадрате + x - 72=0
Алгебра
X в квадрате + x - 72=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x²+x-72=0 D=b²-4*a*c=1²-4*(-72)=289 √D=17 x1=(-1+17)/2=8 x2=(-1-17)/2=-9 Ответ: -9; 8 2) либо можно решить по теореме Виета х1* х2=c=-72 х1+х2=-(b)=-1
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