Дано: треуголник АВС, угол С= 90°, угол В= 35°, СД-высота. Найти углы треуголника АСД

Геометрия
Дано: треуголник АВС, угол С= 90°, угол В= 35°, СД-высота. Найти углы треуголника АСД
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ABC-прямоугольный треугольник,значит угол А=90-35=55, ACD-прямоугольный трегольник(т.к. CD-высота),значит угол ACD=35 Ответ:
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