Помогите пожалуйста напишите потребительскую корзину 1 из стран африки СРОЧНО!!!!!!

Обществознание
Помогите пожалуйста напишите потребительскую корзину 1 из стран африки СРОЧНО!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Питьевая вода 2. Крупы 3. хлеб 4. возможно продукты животного происхождения Подойдёт к крупным странам Африки
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