Описание Маруси из рассказа "В дурном обществе".
Литература
Описание Маруси из рассказа "В дурном обществе".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маруся была очень бледной и худой. Она была очень скромная маленькая девочка. Она в свои годы была очень слаба и отличалась от нормальных девочек. Когда ее попросили поиграть то она заплакала.
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