1) Выберите функцию нервной системы а) Обеспечивает постоянство внутренней среды б) Защитная функция в) Согласует работу внутренних органов г) Осуществляет связь организма с внешней средой д) Рецепторная и терморегулирующая фу...

Биология

1) Выберите функцию нервной системы а) Обеспечивает постоянство внутренней среды б) Защитная функция в) Согласует работу внутренних органов г) Осуществляет связь организма с внешней средой д) Рецепторная и терморегулирующая функция е) Опорная функция 2) Спинной мозг а) Расположен в черепе б) Образован серым и белым веществом в) Покрыт корой г) Состоит из восходящих и нисходящих путей д) Серое вещество покрывает белое 3) Установите соответствие между отделами головного мозга и функциями Функции А) Регулирует сердечную деятельность, глотание и жевание Б) Делает движение плавными и точными В) Состоит из полушарий и имеет кору Г) Регулирует величину зрачка и кривизну хрусталика Д) Состоит из 3-х частей: верхней, средней и нижней Отдел головного мозга 1) Мозжечок 2) Промежуточный мозг 3) Средний мозг 4) Продолговатый мозг 4) УСТАНОВИТЕ соответствие между участками рефлекторной дуги и функциями Участками рефлекторной дуги А) Рецептор Б) Чувствительный нейрон В) Вставочный нейрон Г) Двигательный нейрон Д) Рабочий орган Функции 1) Проводят информацию от ЦНС (от мозга) 2) Орган реагирующий на нервные импульсы 3) Проводят импульсы к ЦНС (к мозгу) 4) Обрабатывают информацию в ЦНС (в мозге) 5) Чувствительные клетки, преобразующие раздражение в нервные импульсы

Автор: Гость