Решите уравнения 3=4(x+2) -7=5(x+5) 9(x+7)=-x 5(x-3)=4x 4(x+6)=x

Математика
Решите уравнения 3=4(x+2) -7=5(x+5) 9(x+7)=-x 5(x-3)=4x 4(x+6)=x
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3=4(x+2) 3=4x+8 4x=3-8 4x=-5 x=-5:4 x=-1,25 ============ -7=5(x+5) -7=5x+25 5x=-7-25 5x=-32 x=-32:5 x=-6,4 ========= 9(x+7)=-x 9x+63=-x 9x+x=-63 10x=-63 x=-63:10 x=-6,3 ====== 5(x-3)=4x 5x-15=4x 5x-4x=15 x=15 ======= 4(x+6)=x 4x+24=x 4x-x=-24 3x=-24 x=-24:3 x=-8 ===========
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