Докажите что выражение -- 11х в 4 +3*(3+х в квадрате) в квадрате -9 не может иметь отрицательное значение

Алгебра
Докажите что выражение -- 11х в 4 +3*(3+х в квадрате) в квадрате -9 не может иметь отрицательное значение
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