Докажите что выражение -- 11х в 4 +3*(3+х в квадрате) в квадрате -9 не может иметь отрицательное значение
Алгебра
Докажите что выражение -- 11х в 4 +3*(3+х в квадрате) в квадрате -9 не может иметь отрицательное значение
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Английский язык
Составить предложения,используя притяжательный падеж существительных brothers, Toney,are,brave and smart
Биология
1) Выберите функцию нервной системы а) Обеспечивает постоянство внутренней среды б) Защитная функция в) Согласует работу внутренних органов г) Ос...