Докажите что выражение -- 11х в 4 +3*(3+х в квадрате) в квадрате -9 не может иметь отрицательное значение

Алгебра

Докажите что выражение -- 11х в 4 +3*(3+х в квадрате) в квадрате -9 не может иметь отрицательное значение

Автор: Гость