Написать в каких продуктах содержаться углеводы, жиры, белки, витамины, минеральн??е вещества?

Биология
Написать в каких продуктах содержаться углеводы, жиры, белки, витамины, минеральн??е вещества?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти вещества в том или ином количестве есть практически во всех продуктах. Хотя практически полностью из углеводов состоит например сахар и мед, жиры-растительные и животные масла и жиры. Белок-мясо, яйца, бобовые. Витамины-все свежие овощи и фрукты, минеральные вещества и вода также содержится во всех овощах и фруктах, где то больше где то меньше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разделить слова для переноса ,майка,чайка,долька,олень
Ответить
Английский язык
Напишите по русски как это читается , по английски только русскими буквами ПОЖ. My most favorite hobby is reading . My favorite genres of books a...
Ответить
Обществознание
Допишите 5 определений: Семья будет счастлива, если...
Ответить
Математика
6 километров 268 метров умножить на 6
Ответить
Алгебра
X в квадрате + x - 72=0
Ответить