Написать в каких продуктах содержаться углеводы, жиры, белки, витамины, минеральн??е вещества?
Биология
Написать в каких продуктах содержаться углеводы, жиры, белки, витамины, минеральн??е вещества?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти вещества в том или ином количестве есть практически во всех продуктах. Хотя практически полностью из углеводов состоит например сахар и мед, жиры-растительные и животные масла и жиры. Белок-мясо, яйца, бобовые. Витамины-все свежие овощи и фрукты, минеральные вещества и вода также содержится во всех овощах и фруктах, где то больше где то меньше
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