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Найти как сделать пример f(x)=x²+1 при x =3;-4;0;5.
Математика
Найти как сделать пример f(x)=x²+1 при x =3;-4;0;5.
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