Прочитайте Вставьте в предложения пропущенные местоимения и пропущенные буквы

Гость: Гость:

1.Висит на ветке яблоко.Оно(3л.ед.ч.) такое сочное и сладкое на вид. 2.Гуси вы, гуси,красные лапки!Где вы бывали? 3.Щенка кормили молоком,чтоб он(3л.ед.ч) здоровым рос. 4.Сидит белка на тележке,продаёт она(3л.,ед.ч.) орешки. 5.Мы печём пшеничные пироги отличные. 6.Вся земля в снегу,я на лыжах бегу,ты бежишь за мной. Сидит белка на тележке,продаёт она орешки. В этом предложении 2 грамматические основы: 1) белка-подлежащее(_____),сидит-сказуемое(====) 2) она-подлежащее(______),продаёт(сказуемое(=====)