Найти количество массу и объем кислорода необходимого для сгорания 2.7 г алюминия

Химия
Найти количество массу и объем кислорода необходимого для сгорания 2.7 г алюминия
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.вычислим массу кислорода по уравнению, а затем найдем количество и объем по формулам 2.7g   xg 4Al+3O2=2Al2O3 108g   96g x=2.7·96÷108=2.4g n=2.4÷32=0.075mol V=n·Vm=0.075·22.4L/mol=1.68 L
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