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Найти корень в слове оса - осина
Русский язык
Найти корень в слове оса - осина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оса - корень ос. Осина - корень ос.
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