Найти корни биквадратного уравнения: х⁴-14х²+48=0

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X²=t; t²-14t+48=0 t²-2*t*7+49-49+48=0 (t-7)²-1=0 t-7=+-1 t₁₂=6 и 8 => x²=6 => x=√6 и -√6 , а так же x²=8 => x=2√2 и -2√2 Ответ:x=2√2, -2√2,√6 ,-√6