НАЙТИ НОД числителя и знаменателя каждой из дробей.5_10,21_28,44_55,26_39,45_75,66_121,90_324,768_1024.

Математика
НАЙТИ НОД числителя и знаменателя каждой из дробей.5_10,21_28,44_55,26_39,45_75,66_121,90_324,768_1024.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5; 7; 11: 13; 15; 11; 18; 256 21 = 3*7 28 = 4*7 Нод = 7 66 = 2*3*11 121 = 11*11 Нод = 11 45 = 3*3*5 75 = 3*5*5 нод = 3*5 Берем все те множители, которые есть и в одном и в другом числе
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