Помогите решить даю 20 балов Учетная ставка ЦБ составляет 20% годовых. Банк "Кароли??а" взял кредит на 1 млн. рублей у ЦБ и выдал его в кредит сроком на один год фирме "Дядя Федор и К°" под 35% годовых.
Экономика
Помогите решить даю 20 балов Учетная ставка ЦБ составляет 20% годовых. Банк "Кароли??а" взял кредит на 1 млн. рублей у ЦБ и выдал его в кредит сроком на один год фирме "Дядя Федор и К°" под 35% годовых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(35%-20%)х1 млн = 150 000
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