Помогите решить даю 20 балов Учетная ставка ЦБ составляет 20% годовых. Банк "Кароли??а" взял кредит на 1 млн. рублей у ЦБ и выдал его в кредит сроком на один год фирме "Дядя Федор и К°" под 35% годовых.

Экономика

Помогите решить даю 20 балов Учетная ставка ЦБ составляет 20% годовых. Банк "Кароли??а" взял кредит на 1 млн. рублей у ЦБ и выдал его в кредит сроком на один год фирме "Дядя Федор и К°" под 35% годовых.

Автор: Гость