За 6 ч работы ученик сделал столько же деталей, сколько мастер за 4 ч. Известно, что ??астер изготовлял в час на 5 деталей больше, чем ученик. Сколько деталей в час изготовлял ученик?
Математика
За 6 ч работы ученик сделал столько же деталей, сколько мастер за 4 ч. Известно, что ??астер изготовлял в час на 5 деталей больше, чем ученик. Сколько деталей в час изготовлял ученик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х дет. изготавливает за 1 час ученик.Тогда: (х+5) дет. изготавливает мастер за 1 час.Зная, что за кол-во деталей, изготовленное учеником за 6 часов и мастером за 4 часа одинаково, составим и решим уравнение.6*х=4*(х+5)6х=4х+206х-4х=202х=20х=20/2х=10Ответ: 10 деталей изготавливает ученик за час.
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