За 6 ч работы ученик сделал столько же деталей, сколько мастер за 4 ч. Известно, что ??астер изготовлял в час на 5 деталей больше, чем ученик. Сколько деталей в час изготовлял ученик?

Математика

За 6 ч работы ученик сделал столько же деталей, сколько мастер за 4 ч. Известно, что ??астер изготовлял в час на 5 деталей больше, чем ученик. Сколько деталей в час изготовлял ученик?

Автор: Гость