Почему именно в зоне шлейфа добывается 80% рыбы?

География
Почему именно в зоне шлейфа добывается 80% рыбы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зона шельфа - это морское мелководье вблизи материков. Глубина здесь до 200 м. Солнечные лучи хорошо освещают и прогревают толщу воды шельфа, здесь достаточно в воде кислорода. Такие условия благоприятны для всех видов морских обитателей. Рыба без труда находит здесь себе питание. Поэтому шельф является основной зоной рыболовства.
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