Помогите! Пожалуйста!!!! Очень надо!!! Перевести текст! А времени в обрез! Кто может, ?? кого есть время и возможность!!!

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80 процентов информации на компьютерах мира также на английском Английский главный язык бизнеса. Это язык спорта: офиц язык олимпиады. Английский язык окружает нас как море, и как воды глубокого моря он полон загадок. Английский меняется и всегда постоянно менялся. Некоторые слова умерли, некоторые поменяли значения и все время в языке появляются новые слова Есть несколько путей добавления новых слов в язык. Один из них-заимствование слов из других языком. В современном английском есть много слов, которые были взяты из латинского, французского, испанского, итальянского, немецкого и других языков. Когда Колумб вернулся из Юж Америки, он привез домой в Испанию новые растения - картофель, помидоры и табак. Вместе с растениями он привез и их названия. Вот как эти слова появились в Испанском и позже были заимствованы из испанского в английский. Заимствованные слова рассказывают нам о странах из которых они пришли. Многие Итальянские слова которые сейчас являются частью английского(опера, оперетта, пианино) имеют отношение к музыке, связаны с музыкой - итальянские музыканты всегда были среди самых популярных в мире. Многие слова которые люди взяли из других языков являются названиями еды блюд