Из посёлка одновременно в одном направлении выехали два велосипедиста .Скорость ??ервого велосипедиста равна 19 км/ч, а скорость второго - 24 км/ч. Найдите рассотояние между велосипедистами чере 3 ч после начала движения. ПОМОГ...

Математика

Из посёлка одновременно в одном направлении выехали два велосипедиста .Скорость ??ервого велосипедиста равна 19 км/ч, а скорость второго - 24 км/ч. Найдите рассотояние между велосипедистами чере 3 ч после начала движения. ПОМОГИТЕ ПЛТЗ ОЧЕНЬ НАДО

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