Из посёлка одновременно в одном направлении выехали два велосипедиста .Скорость ??ервого велосипедиста равна 19 км/ч, а скорость второго - 24 км/ч. Найдите рассотояние между велосипедистами чере 3 ч после начала движения. ПОМОГ...
Математика
Из посёлка одновременно в одном направлении выехали два велосипедиста .Скорость ??ервого велосипедиста равна 19 км/ч, а скорость второго - 24 км/ч. Найдите рассотояние между велосипедистами чере 3 ч после начала движения. ПОМОГИТЕ ПЛТЗ ОЧЕНЬ НАДО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя скорость(скорость сближения)=24+19=45(км/ч) Расстояние=время * скорость=3*45=135(км)
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