Приведите примеры глаголов с окончаниями ешь ет ем ете ут ют окончаниями ишь ИТ им ите ат ят
Математика
Приведите примеры глаголов с окончаниями ешь ет ем ете ут ют окончаниями ишь ИТ им ите ат ят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делаешь, пишет, играем, читаете, скачут, танцую; Носишь, говорит, кричим, любите, молчат, верят.
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