Сосчитай сколько яблок на каждом рисунке и сравни результаты.Запиши два неравенс??ва
Математика
Сосчитай сколько яблок на каждом рисунке и сравни результаты.Запиши два неравенс??ва
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